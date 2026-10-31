Dopo la pesante sconfitta per 2-5 contro la Roma, Karlstrom ha parlato in conferenza stampa, esprimendo tutta la delusione dell'Udinese per il risultato. Il centrocampista bianconero ha sottolineato le difficoltà difensive della squadra e la necessità di reagire attraverso il lavoro collettivo.

Le parole dopo Udinese-Roma

“Siamo delusi, è difficile spiegare perché siamo in questa situazione. In questo momento prendiamo gol troppo facilmente. La sensazione era buona prima della partita e anche nei primi dieci minuti, poi abbiamo finito per perdere 2-5. Dobbiamo lavorare insieme per fare meglio e uscire da questo momento difficile”.