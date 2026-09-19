Enzo Ebosse parla a DAZN prima di Udinese-Cagliari: il difensore analizza le due sconfitte consecutive e invita la squadra a reagire.
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L’Udinese si prepara ad affrontare il Cagliari al Bluenergy Stadium, nella quinta giornata di Serie A. Enzo Ebosse, è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la partita.
L’analisi prima della sfida
Il difensore francese ha ricordato il buon avvio di stagione, sottolineando però la necessità di cambiare passo per tornare a conquistare punti.
“Abbiamo cominciato bene, poi sono arrivate due sconfitte contro avversarie di grande valore. Quella di oggi sarà una partita difficile: dobbiamo offrire una buona prestazione e portare a casa punti. Per fare meglio ci serve un po’ più di cattiveria”.
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