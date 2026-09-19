L’Udinese ricorda Sandro Mazzola, grande protagonista del calcio italiano con l’Inter e la Nazionale, ed esprime vicinanza alla sua famiglia.

Stefania Palminteri
- Udine
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La notizia della scomparsa di Sandro Mazzola ha suscitato cordoglio nel mondo del calcio. Anche l’Udinese ha voluto ricordare una figura di grande rilievo nella storia del pallone italiano, protagonista con la maglia dell’Inter e della Nazionale.

Il messaggio dell’Udinese

Udinese Calcio esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, straordinario protagonista del calcio degli anni '60 e '70 con la maglia dell'Inter e della Nazionale italiana, vincendo anche un Europeo. Il club è vicino ai suoi cari in questo momento difficile”.

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