Kosta Runjaic ha presentato in conferenza stampa la partita tra Udinese e Cagliari, in programma sabato 19 settembre al Bluenergy Stadium. Il tecnico bianconero ha affrontato diversi temi, dalla necessità di migliorare la continuità durante i novanta minuti alle condizioni degli infortunati, con particolare attenzione a Zaniolo e Zanoli.

Runjaic chiede continuità e lucidità

L’Udinese sta mostrando buone trame di gioco, ma finora ha raccolto meno punti rispetto a quanto sperato. Runjaic ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulle risorse disponibili e di prolungare le fasi positive delle partite.

“Stiamo seguendo un percorso preciso e nel corso delle gare abbiamo mostrato momenti interessanti. Preferiamo concentrarci sui giocatori che abbiamo a disposizione, invece di pensare a quelli assenti. Dobbiamo crescere in alcune situazioni e riuscire a mantenere i momenti positivi per tutti i novanta minuti. Avrei voluto avere due o tre punti in più rispetto a quelli attuali, ma dobbiamo continuare a lavorare con lucidità.

Siamo ancora all’inizio della stagione e in Serie A ci sono partite importanti e altre ancora più rilevanti. Quella di domani rientra in questa seconda categoria: giocheremo davanti ai nostri tifosi e poi ci sarà la pausa, durante la quale diversi calciatori partiranno. Ci aspettano comunque molte altre gare. Non tutto è andato come volevamo, ma possiamo migliorare e sono convinto che potremo disputare una buona stagione”.

Zaniolo ci sarà, decisione aperta sul suo impiego

Uno dei temi centrali della conferenza ha riguardato il possibile utilizzo di Nicolò Zaniolo, tornato ad allenarsi con il gruppo. Runjaic ha confermato la sua presenza, lasciando però aperta la scelta tra una maglia da titolare e un ingresso a gara in corso.

“Zaniolo sarà a disposizione, ma non abbiamo ancora stabilito se partirà dall’inizio oppure dalla panchina. Dovremo rifletterci anche questa notte e domani decideremo insieme. Lui ci ha riferito di sentirsi molto bene e ha svolto un paio di allenamenti completi. Bisogna comunque valutare il rischio, considerando quanto tempo è rimasto fermo.

Sarebbe bello averlo in campo contro il Cagliari, mentre la pausa gli permetterà poi di recuperare completamente. Con lui siamo una squadra più forte: ha qualità, conosce molto bene il campionato italiano e ha ancora tanto da dare. Purtroppo questo infortunio è arrivato in un momento sfortunato della sua carriera”.

“Una partita complicata”

Runjaic ha poi spiegato perché la gara contro i rossoblù non possa essere accostata a quella disputata a San Siro. L’Udinese dovrà prepararsi a un avversario con caratteristiche differenti, capace di ripartire rapidamente e di gestire il possesso.

“È difficile fare un paragone con la partita contro l’Inter. Siamo passati subito in vantaggio di due reti e forse questo non ci ha aiutato, perché in seguito abbiamo concesso troppo. Non credo che il Cagliari ci aggredirà nello stesso modo, ma sa attaccare bene in transizione e ha una grande capacità di corsa.

Ha già conquistato nove punti e potrebbe anche considerare positivo un pareggio, ma sono convinto che entrambe le squadre scenderanno in campo per vincere. Se gli lasciamo il pallone, il Cagliari ha comunque le qualità per amministrarlo. Ci aspetta una sfida difficile, che per noi ha un’importanza particolare”.

Zanoli, valutazioni in corso sulle condizioni

In chiusura, l’allenatore bianconero ha fatto il punto anche su Alessandro Zanoli, alle prese con il recupero dopo l’infortunio al legamento crociato. La decisione dipenderà dalle garanzie offerte dalle sue condizioni fisiche.

“Faremo giocare soltanto chi ci darà sufficienti certezze dal punto di vista fisico. Questo vale per Zaniolo e anche per Zanoli, che ha lavorato duramente dopo il problema al crociato.

Prima della partita con l’Inter avevamo scelto di non portarli con noi, così da concedere loro più tempo per recuperare. Zaniolo sarà disponibile, mentre per Zanoli vedremo. In ogni caso, rispetto alla scorsa settimana arriviamo alla partita con una situazione degli infortunati migliore”.