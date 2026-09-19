Udinese e Cagliari hanno ufficializzato le formazioni per la quinta giornata di Serie A. Zaniolo ed Ekkelenkamp alle spalle di Davis.
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Sono state rese note le scelte ufficiali di Udinese e Cagliari, che si affrontano oggi al Bluenergy Stadium nella quinta giornata di Serie A. Kosta Runjaic conferma il 3-4-2-1, con Zaniolo ed Ekkelenkamp a supporto di Davis.
Le formazioni ufficiali
Udinese (3-4-2-1):Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.
A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Chakvetadze, Gomez, Zanoli.
Allenatore: Runjaic.
Cagliari (4-3-2-1):Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Deiola; Adopo, Maldini; Mendy.
A disposizione: Sherri, Radunovic, Kevin Carlos, Fazzini, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Liteta, Sugawara, Sulev, Sugamele, Fadera, Massolin.
Allenatore: Pisacane.
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