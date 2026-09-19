L’Udinese non riesce a interrompere la serie negativa e cade anche contro il Cagliari. Al Bluenergy Stadium, nella quinta giornata di Serie A, i rossoblù si impongono per 1-0 grazie alla rete di Daniel Maldini al 54’. Per la squadra di Kosta Runjaic arriva così la terza sconfitta consecutiva in campionato, dopo quelle contro Lazio e Inter. I bianconeri erano chiamati a reagire davanti al proprio pubblico, ma non sono riusciti a trasformare le occasioni create in un risultato positivo.

Udinese-Cagliari, Zaniolo subito protagonista

Runjaic sceglie il 3-4-2-1, con Zaniolo ed Ekkelenkamp alle spalle di Davis. In difesa spazio ad Abankwah, Kabasele ed Ebosse, mentre sulle corsie esterne agiscono Vojvoda e Kamara, con Karlström e Miller in mezzo al campo.

Il Cagliari di Pisacane risponde con il 4-3-2-1, affidandosi a Mendy come riferimento offensivo e alla qualità di Maldini e Adopo alle sue spalle.

L’avvio è vivace. L’Udinese prova a prendere l’iniziativa e cerca subito la porta, mentre gli ospiti non rinunciano a sfruttare gli spazi in ripartenza. Al 6’ Zaniolo trova una conclusione che termina alta, mentre poco dopo è Mendy a rendersi pericoloso per il Cagliari, senza però centrare lo specchio.

I bianconeri cercano la via del gol

La squadra friulana prova a costruire gioco e a mettere pressione alla retroguardia rossoblù. Il Cagliari, però, riesce a contenere le iniziative avversarie e cerca di rispondere quando trova spazio.

Al 18’ Romano calcia dalla distanza, ma Okoye controlla senza particolari difficoltà. Poco dopo, l’Udinese torna a farsi vedere in avanti: Davis riesce a liberarsi di Rodríguez e lascia partire un sinistro che sfiora il palo, facendo correre un brivido alla difesa ospite.

La gara resta combattuta, con entrambe le squadre impegnate a trovare il varco giusto. L’Udinese cerca di sfruttare il fattore campo, mentre il Cagliari prova a mantenere ordine e compattezza.

Maldini sblocca la partita al 54’

Dopo un primo tempo senza reti, il risultato cambia nella ripresa. Al 54’ Daniel Maldini trova il gol che porta avanti il Cagliari e indirizza la partita a favore degli ospiti.

La rete costringe l’Udinese a inseguire e a cercare una reazione per rimettere in equilibrio il punteggio. I bianconeri devono così aumentare la pressione offensiva, mentre la formazione di Pisacane può concentrarsi sulla gestione del vantaggio.

Udinese, la reazione non basta

Con il passare dei minuti, l’Udinese prova a trovare il pareggio, ma il Cagliari riesce a difendere il risultato. Per i friulani resta il rammarico di non essere riusciti a sfruttare le occasioni avute e di aver subito il gol decisivo in avvio di secondo tempo.

Il triplice fischio sancisce lo 0-1: i rossoblù conquistano i tre punti al Bluenergy Stadium, mentre la squadra di Runjaic è chiamata a ripartire dopo un altro risultato negativo.