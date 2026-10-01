Ancora pochi giorni di attesa e l’Udinese tornerà in campo per inaugurare un ottobre particolarmente intenso. Dopo la pausa, i bianconeri ripartiranno dalla trasferta contro il Torino, prima di affrontare quattro gare nell’arco di poco più di due settimane.

Il calendario propone infatti cinque appuntamenti, con tre sfide al Bluenergy Stadium e due trasferte. Nella parte finale del mese, inoltre, la squadra di Kosta Runjaic sarà chiamata a disputare tre partite in appena sette giorni.

Si riparte con Torino-Udinese

Il primo appuntamento sarà lunedì 12 ottobre, quando l’Udinese farà visita al Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il calcio d’inizio è fissato alle 20.45.

Sarà quindi la trasferta piemontese ad aprire il nuovo ciclo dopo la sosta per le Nazionali, con i bianconeri che avranno a disposizione diversi giorni per preparare la partita.

Poi il lunch match con il Lecce

La prima gara casalinga di ottobre arriverà pochi giorni più tardi. Domenica 18 ottobre, alle 12.30, l’Udinese ospiterà il Lecce al Bluenergy Stadium.

Una sfida che aprirà la fase degli impegni ravvicinati del mese e che vedrà i bianconeri tornare davanti al proprio pubblico dopo la trasferta di Torino.

Il Milan arriva al Bluenergy

Il calendario proseguirà poi con una delle gare più attese. Domenica 25 ottobre, alle 20.45, sarà il Milan a fare visita all’Udinese.

La sfida contro i rossoneri rappresenterà il primo appuntamento di un trittico particolarmente impegnativo per la squadra di Runjaic.

Parma infrasettimanale

Tre giorni dopo il Milan, mercoledì 28 ottobre, l’Udinese sarà infatti nuovamente in campo. I bianconeri affronteranno il Parma allo Stadio Ennio Tardini, con calcio d’inizio alle 18.30.

Una trasferta infrasettimanale che porterà a quattro le partite disputate nell'arco di poco più di due settimane.

Ottobre si chiude con la Roma

L'ultimo appuntamento del mese sarà ancora al Bluenergy Stadium. Sabato 31 ottobre, alle 18.00, l’Udinese ospiterà la Roma.

Sarà quindi un finale di ottobre particolarmente intenso per i bianconeri, chiamati a confrontarsi con cinque avversarie nell'arco di 19 giorni.

Il calendario di ottobre