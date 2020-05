Ex Udinese, Appiah: “Un giorno Gattuso a fine partita mi ruppe un dente”

L’ex centrocampista dell’Udinese, Stephen Appiah ha raccontato un aneddoto legato ad un match tra Udinese e Salernitana con protagonista Gennaro Gattuso. Appiah ha collezionato in maglia bianconera 45 presenze e 3 gol. Il ghanese ha parlato durante una diretta instagram di Betway: “Gattuso arrivò a spaccarmi un dente alla fine della partita. Non era possibile andarsene via con la palla. Il giocatore più duro da affrontare è stato Gennaro Gattuso. Lo incontrai quando ancora giocavo nell’Udinese. Era contro la Salernitana, una squadra del sud Italia dove all’epoca giocava Gattuso. Era davvero il più tosto, più di Emerson, Demterio Albertini e tanti altri ancora“.