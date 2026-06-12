Un ex bianconero è pronto per rimettersi in carreggiata e dire la sua fuori da Udine e dall'Udinese. Una situazione tutt'altro che semplice, visto che tornerà in pista dopo due stagioni ai box e dopo aver rischiato di retrocedere nella sfortunata stagione 2023/24. Gabriele Cioffi non vede l'ora di potersi riscattare e di conseguenza tornare sul campo da gioco e lo farà in stile Andrea Sottil, visto che ripartirà ufficialmente dalla cadetteria. La squadra che è pronta per assicurarsi le prestazioni è senza ombra di dubbio la Carrarese. Una stagione incredibile per il team toscano che vorrebbe confermarsi ad alti livelli e di conseguenza sceglie un mister con esperienza nella massima serie.

Una nuova esperienza

Cioffi

Il mister non vede l'ora di potersi mettere alla prova e soprattutto di tornare in carreggiata dopo una stagione tutt'altro che semplice. La Carrarese non dimentichiamo che sarà alla sua terza stagione in Serie B e di conseguenza ci si aspetta un passo in avanti sotto tutti i punti di vista. La scelta del tecnico è proprio per dare un passo in avanti anche ad un gruppo squadra che potrebbe perdere alcuni dei suoi elementi migliori come ad esempio Simone Zanon che ha annotato diversi interessamenti in Serie A ed anche per la alta Serie B.

Il tutto per tutto

Come vissuto da Andrea Sottil, sarà fondamentale per il tecnicovisto che questa potrebbe essere un po' la prova del nove dopo le deludenti avventure sia con il Verona (durata solo quattro giornate) che con l'Udinese ed una squadra sfiduciata che aveva perso una miriade di punti nel finale di gara.potrebbe essere la scelta perfetta.