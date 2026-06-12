Paolo Poggi ha fatto il punto sull'Udinese e sulla stagione che si sta avvicinando. Tanta fiducia da parte di tutto l'ambiente bianconero su un'annata che si preannuncia tutt'altro che semplice, visto che bisogna fare meglio del decimo posto e di conseguenza puntare ad un sogno europeo che manda da decisamente troppo tempo alla società del Friuli Venezia Giulia. L'ex calciatore che ha indossato la casacca bianconera ha detto la sua e non vede l'ora di godersi una squadra che con la famiglia Pozzo è tornata a dire la sua soprattutto in ambito nazionale. Adesso non possiamo fare altro che passare alle sue dichiarazioni.

Le parole di Paolo Poggi

Massimo Paganin e Paolo Poggi

"I Pozzo sono una garanzia. Bisogna fidarsi di loro, sanno fare calcio e dopo il campionato scorso sicuramente buono, caratterizzato dal decimo posto come non si verificava da tempo, cercheranno di “spingere” per arrivare un po’ più in alto. Non sarà facile, ovvio, ma il fatto che i Pozzo abbiano giustamente rinnovato fiducia a Runjaic è importante nel segno della continuità. La stessa cosa si era verificata con Zaccheroni, Spalletti, poi Guidolin che al loro terzo anno alla guida dell’Udinese hanno conquistato il miglior risultato".

Il futuro dell'Udinese e le possibili cessioni

"Le cessioni anche di elementi che si sono posti alla ribalta non sono mai dolorose. Soprattutto se la contropartita è un affare che ti permette di reinvestire totalmente nel mercato. Non dimentichiamo che all'Udinese sono sempre esplosi dei giovani molto importanti. Soprattutto che". Poggi ha chiosato così: "L'Udinese saràdi tutto il campionato, logico che l'obiettivo deve essere almeno quello di bissare il risultato conseguito nel corso di questa stagione".