L'Udinese sempre molto attiva sul mercato, la squadra allenata da mister Kosta Runjaic sta iniziando a pianificare quella che sarà la sua prossima stagione. Una società che ha grande voglia di fare la differenza, ma soprattutto cerca di pianificare con grande anticipo tutto il suo programma stagionale. Tanti i calciatori che piacciono alle big del nostro calcio e di conseguenza potrebbe essere solo una questione di tempo prima che si possa giungere ad una cessione anche abbastanza onerosa. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile addio di un centrocampista decisamente importante come Arthur Atta.

Il futuro del centrocampista francese

Atta

Arthur Atta ha grande voglia di continuare il suo percorso di crescita e questo dovrebbe passare proprio dall'approdo in una nuova squadra di primissimo livello. L'Udinese sa che sarà difficile tenere le sue prestazioni anche nel corso della prossima stagione. Non possiamo fare altro che cercare di capire quali possano essere i passaggi migliori per arrivare alla conclusione dell'operazione. I bianconeri di mister Kosta Runjaic hanno grande voglia di provare a confermare Atta, ma ci sono degli interessamenti che arrivano da tutto il mondo e di conseguenza non possiamo fare altro che andare con le società che vogliono le sue prestazioni ed il prezzo di questo affare.

C'è un team in pole position

La squadra che in questo momento si trova in pole position per arrivare alle giocate del francese è il Newcastle.opera spesso con l'Italia ed infatti in passato si è assicurata le prestazioni di Sandro Tonali e Malick Thiaw. L'Udinese cerca di fissare il prezzo e per arrivare ad un calciatore di questo livello potrebbero volerci tra. Adesso non resta che attendere l'evolvere della situazione e cercare di capire se questo è un affare che effettivamente si potrà concludere.