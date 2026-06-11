La squadra bianconera allenata da mister Kosta Runjaic pare aver scelto definitivamente quello che potrebbe essere il post Oumar Solet. Un calciatore che fa della garra e della sua forza fisica uno dei punti di forza e che nell'ultimo periodo si è messo in mostra come uno dei calciatori più interessanti della massima serie del calcio argentino. Un affare che potrebbe prendere quota da un momento all'altro e soprattutto dopo la cessione del difensore centrale francese citato in precedenza che sembra essere un promesso sposo dei neroazzurri di Milano. Non perdiamo un istante ed andiamo con tutti i dettagli su questo possibile affare.

Il nuovo colpo per la difesa bianconera

Lautaro Rivero

Il difensore messo sotto osservazione è Lautaro Rivero. Centrale che con il River Plate sta facendo la differenza di giornata in giornata e si sta prendendo sempre di più un posto da protagonista. La sensazione è che uno dei club più importanti di tutto il calcio Mondiale non ha intenzione di fare generosi sconti all'Udinese e di conseguenza si tratta di una trattativa che ha delle cifre già ben prefissate. Passiamo direttamente alle cifre che servono per assicurarsi un centrale oramai pronto per il salto in Europa.

Rivero è il nuovo difensore centrale dell'Udinese?

Per arrivare alla conclusione di questa trattativa serve mettere a referto un'operazione da circa. Non dimentichiamo che in uscita sembra non esserci solo Oumar Solet, ma ancheha ricevuto diversi interessamenti di primissimo livello come i rossoneri di Milano. Adesso non resta che attendere l'evolvere delle operazioni in uscita prima di poter arrivare alla conclusione diper costruire una difesa che possa fornire altre prestazioni positive come quelle fornite nel corso di tutta questa stagione.