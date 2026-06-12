La trattativa tra i nerazzurri di Milano e l'Udinese potrebbe non riguardare soltanto il difensore centrale Oumar Solet. Il club ha bisogno di mettere a referto delle nuove pedine in reparti fondamentali del campo e di conseguenza potrebbero esserci delle novità nell'immediato futuro. Niente è ancora scritto, ma logicamente Arthur Atta è un profilo che piace ed anche parecchio, visto che rispecchia a pieno le qualità del centrocampista moderno. Non perdiamo un secondo ed andiamo avanti sin da subito con quello che potrebbe essere il prossimo passaggio, tutti i dettagli che potrebbero portare il bianconero all'ombra di San Siro.

Il bianconero pronto per diventare nerazzurro

Atta

Davide Frattesi dovrebbe mettere la parola fine sulla sua esperienza in quel di Milano e di conseguenza il team allenato da Christian Chivu si troverebbe con un vuoto importante sulla mediana. Una squadra che ha voglia di continuare a rafforzare il team ed aggiungere elementi pregiati, proprio per questo motivo si potrebbe pensare di affondare per il Francese. Trattativa che potrebbe prendere ancora più quota se non dovesse andare in porto la firma di Curtis Jones direttamente dal Liverpool. Adesso non resta che passare ai costi di questo affare e di conseguenza a quella che sarebbe la richiesta dell'Udinese.

La richiesta dell'Udinese

Newcastle

Non verranno assolutamente concessi sconti e di conseguenza si tratta di una richiesta minima che dovrebbe aggirarsi sui. Non solo l'Inter sul calciatore francese, visto che nelle ultime settimane si registrano e segnalano anche gli interessamenti da parte di. Adesso non resta che attendere l'evolversi della situazione e se il club riuscirà a mettere a referto quest'operazione che avrebbe decisamente dell'incredibile. I nerazzurri restano alla porta ed osservano un doppio affare che cambierebbe gli equilibri della Serie A.