Adesso è ufficiale: Kosta Runjaic non è più l'allenatore dell'Udinese. Attraverso una nota pubblicata sui propri canali, il club friulano ha comunicato la decisione di sollevare il tecnico tedesco dall'incarico di allenatore della prima squadra. Si chiude così un'esperienza durata oltre due anni, caratterizzata anche dal raggiungimento di obiettivi importanti. La società ha voluto ringraziare l'allenatore e i suoi collaboratori per il lavoro svolto durante il periodo in bianconero.

Il comunicato ufficiale dell'Udinese:

“Udinese Calcio comunica di aver sollevato Kosta Runjaic dalla guida tecnica della prima squadra.Le strade del tecnico e dei bianconeri si separano dopo oltre due anni puntellati da obiettivi importanti raggiunti.Il club ringrazia sentitamente Kosta e i suoi collaboratori Małecki e Trukan e augura loro le migliori fortune professionali”.