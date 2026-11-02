Il momento dell'Udinese è diventato particolarmente delicato. La pesante sconfitta contro la Roma ha aggravato una situazione già complicata, lasciando i bianconeri al penultimo posto in classifica con appena cinque punti dopo dieci giornate. I numeri raccontano le difficoltà di una squadra che non riesce a trovare continuità e che adesso ha bisogno di una reazione concreta. Il possibile arrivo di Paolo Zanetti al posto di Kosta Runjaic rappresenta una nuova occasione per provare a invertire la rotta.

Sette sconfitte in dieci partite: i numeri della crisi bianconera

Il bilancio delle prime dieci giornate è pesante: una vittoria, due pareggi e sette sconfitte. A preoccupare è soprattutto il rendimento difensivo, con 23 reti incassate, a fronte degli 11 gol realizzati. L'Udinese ha mostrato fragilità nei duelli individuali, difficoltà nella gestione degli avversari e poca continuità nell'arco dei novanta minuti.

La gara contro la Roma è stata l'ennesima dimostrazione dei problemi emersi durante la stagione. I quattro gol subiti nel primo tempo hanno compromesso la partita, rendendo insufficiente la reazione arrivata nella ripresa con Zaniolo e Palma. Anche le parole di Runjaic e Karlstrom nel post-partita hanno evidenziato la consapevolezza del gruppo rispetto alle difficoltà attraversate.

Zanetti chiamato alla svolta: venerdì c'è il Venezia

Adesso l'attenzione è rivolta alla nuova guida tecnica. Paolo Zanetti, in attesa dell'ufficialità, è il profilo individuato dalla società per provare a dare una scossa alla squadra. Il tecnico avrà il compito di intervenire rapidamente sull'organizzazione difensiva e restituire fiducia a un ambiente che ha bisogno di ritrovare entusiasmo.

Venerdì 6 novembre alle 20:45 ci sarà la trasferta contro il Venezia, una partita che assume un peso particolare per il cammino dei friulani. Per Zanetti potrebbe essere subito un esordio dal significato speciale, contro una squadra che conosce bene avendo già allenato in passato.

L'Udinese non può più permettersi passi falsi. Servirà una risposta sul campo, soprattutto sul piano della compattezza e dell'atteggiamento, per iniziare a costruire una risalita in classifica e allontanarsi dalle zone più pericolose.