Preoccupazione in casa Udinese per le condizioni di salute del presidente Gianpaolo Pozzo. Attraverso una nota ufficiale, il club friulano ha comunicato che il patron bianconero è attualmente ricoverato presso l'Ospedale di Udine a seguito di una polmonite. La società ha rassicurato sulle sue condizioni cliniche, riferendo che sono stabili e che Pozzo è seguito con la massima attenzione dal personale medico.

Il comunicato ufficiale dell'Udinese:

“Udinese Calcio comunica che il Presidente Gianpaolo Pozzo è attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Udine a seguito di una polmonite.

Le sue condizioni cliniche sono stabili ed è seguito con la massima attenzione dal personale medico.

La famiglia, fiduciosa nell’evoluzione del quadro clinico, desidera ringraziare tutti coloro che stanno manifestando vicinanza e affetto”.