Gianpaolo Pozzo è ricoverato all'Ospedale di Udine per una polmonite. Il club comunica che le condizioni del presidente sono stabili.
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Preoccupazione in casa Udinese per le condizioni di salute del presidente Gianpaolo Pozzo. Attraverso una nota ufficiale, il club friulano ha comunicato che il patron bianconero è attualmente ricoverato presso l'Ospedale di Udine a seguito di una polmonite. La società ha rassicurato sulle sue condizioni cliniche, riferendo che sono stabili e che Pozzo è seguito con la massima attenzione dal personale medico.
Il comunicato ufficiale dell'Udinese:
“Udinese Calcio comunica che il Presidente Gianpaolo Pozzo è attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Udine a seguito di una polmonite.
Le sue condizioni cliniche sono stabili ed è seguito con la massima attenzione dal personale medico.
La famiglia, fiduciosa nell’evoluzione del quadro clinico, desidera ringraziare tutti coloro che stanno manifestando vicinanza e affetto”.
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