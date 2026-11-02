La domenica ha portato alla svolta attesa in casa Udinese. Kosta Runjaic è stato esonerato e Paolo Zanetti è pronto a raccoglierne l'eredità sulla panchina bianconera. Dopo sette sconfitte nelle prime dieci giornate di campionato, Gino Pozzo ha deciso di intervenire per provare a dare una scossa alla squadra. La comunicazione ufficiale del club non è ancora arrivata, ma la scelta sul nuovo allenatore sembra ormai definita.

Zanetti ha vinto la corsa: accordo fino a giugno

Come riportato dalle ultime indiscrezioni, nel pomeriggio di domenica si è svolto l'ultimo confronto tra la società e Runjaic, al quale è stata comunicata la decisione di interrompere il rapporto. Una scelta maturata dopo la pesante sconfitta per 5-2 contro la Roma, che ha rappresentato il punto di svolta nelle valutazioni della dirigenza.

A Udine, però, si attende ancora il comunicato ufficiale sull'esonero, passaggio necessario prima di procedere con l'annuncio del successore. Il nome individuato è quello di Paolo Zanetti, che avrebbe superato la concorrenza degli altri candidati.

Anche gli ultimi dettagli contrattuali sarebbero stati sistemati: Zanetti avrebbe accettato un accordo fino al prossimo giugno, senza un premio legato al rinnovo in caso di salvezza.