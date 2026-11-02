Il cambio in panchina è ormai pronto a diventare ufficiale. In casa Udinese sono attesi per oggi gli annunci dell'esonero di Kosta Runjaic e dell'ingaggio di Paolo Zanetti, individuato dalla società come nuovo allenatore per guidare la squadra nella delicata corsa alla salvezza. Dopo la pesante sconfitta contro la Roma, la dirigenza ha deciso di intervenire e affidare a un nuovo tecnico il compito di invertire la rotta.

Zanetti al posto di Runjaic: contratto fino a giugno 2027

Come riferito da Gianluca Di Marzio, i giocatori bianconeri troveranno proprio Paolo Zanetti al centro sportivo Bruseschi alla ripresa degli allenamenti. Il tecnico veneto ha accettato un contratto fino a giugno 2027 e si prepara quindi a cominciare la sua nuova esperienza sulla panchina friulana.

Runjaic, intanto, ha diretto ieri mattina la seduta successiva alla partita contro la Roma. Oggi la squadra osserverà una giornata di riposo, mentre da domani inizierà la preparazione in vista della trasferta contro il Venezia.