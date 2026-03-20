Sfida di primissimo livello che apre il venerdì del calcio italiano e questa giornata di campionato (assieme al match tra Cagliari e Napoli). L'Udinese esce con tre punti decisamente importanti e fondamentali.
mondoudinese udinese news udinese Genoa 0-2 Udinese | La fotogallery del match: ecco i tre scatti decisivi
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Genoa 0-2 Udinese | La fotogallery del match: ecco i tre scatti decisivi
La sfida tra l'Udinese e il Genoa è terminata da qualche minuto, noi non possiamo fare altro che andare con il focus sulle foto decisive
Le reti di Keinan Davis e Jurgen Ekkelnekamp sono una ciliegina sulla torta, noi non possiamo fare altro che andare a vedere tutte le istantanee decisive al termine della sfida. Ecco le foto più interessanti <<<
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