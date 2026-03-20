mondoudinese udinese news udinese Genoa 0-2 Udinese | La fotogallery del match: ecco i tre scatti decisivi

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Genoa 0-2 Udinese | La fotogallery del match: ecco i tre scatti decisivi

La sfida tra l'Udinese e il Genoa è terminata da qualche minuto, noi non possiamo fare altro che andare con il focus sulle foto decisive
Lorenzo Focolari Redattore 

Maduka Okoye

Sfida di primissimo livello che apre il venerdì del calcio italiano e questa giornata di campionato (assieme al match tra Cagliari e Napoli). L'Udinese esce con tre punti decisamente importanti e fondamentali.

Le reti di Keinan Davis e Jurgen Ekkelnekamp sono una ciliegina sulla torta, noi non possiamo fare altro che andare a vedere tutte le istantanee decisive al termine della sfida. Ecco le foto più interessanti <<<

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