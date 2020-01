Giacomini e quello spareggio col Parma del 1973 perso dall’Udinese

Quarant’anni sono passati dallo spareggio vinto dal Parma sull’Udinese, a Vicenza. Valeva la promozione in B e vinsero i crociati, esattamente nel ’73, sempre allo stadio Romeo Menti, contro la Triestina.

Massimo Giacomini, lei era centrocampista dei friulani, cosa ricorda di quella gara?

“Il Parma – racconta l’ex tecnico di Udine, 74 anni – aveva giocato benissimo per l’intero campionato, con l’allenatore Giorgio Sereni in panchina, restando quasi sempre in lizza per il primato. Noi avevamo iniziato a metà classifica ma con un finale aggressivo di stagione ci tirammo fuori e, accompagnati dalla buona sorte, arrivammo a pari punti”.

All’epoca la serie C era divisa in tre gironi e veniva promossa solo la prima di ciascun raggruppamento.

“Agguantammo in testa i crociati sul finire della stagione, guadagnando lo spareggi. Perdemmo 2-0, fu decisiva una parabola da fuori di Sega che sorprese il nostro portiere Zanier. Fra i protagonisti parmigiani c’era Volpi, noi faticavamo molto, nonostante a centrocampo ci fosse pure Gianni Galeone, come me poi allenatore. Avevamo Zanin e Pighin, poi protagonisti al Palermo, Blasich e Pavoni. Meritò il Parma e mortificò il nostro presidente, Piero Brunello”.

Fra i crociati rifulgevano Daolio, ma c’erano anche elementi di contorno come Benedetto e Colzato.

“Ricordo soprattutto un buon collettivo, meritarono il salto di categoria. Noi subimmo il gioco di Sega e compagni, protagonisti da subito. Contavamo di rimanere in partita per poi tentare il blitz sul finale di gara, per i supplementari. Andò male”.

Vanni Zagnoli@La Gazzetta di Parma