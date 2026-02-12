News Udinese – Inizia il Toto Davis: un favorito per la maglia da titolare

L'Udinese è a caccia di un nuovo attaccante per ottemperare all'assenza di un elemento importante come Keinan Davis: tutti i dettagli

L'infortunio di Keinan Davis continua ad essere un problema, con il calciatore che non vedrà il campo per ancora qualche settimana. Proprio per questo motivo si sta cercando un'altra soluzione e sembra esserci un possibile titolarissimo. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli.

Il calciatore che è stato messo sotto osservazione è Idrissa Gueye. Il centravanti arrivato dal Metz ha voglia di prendersi una maglia da titolare. Da non sottovalutare anche la possibilità di vedere sul campo da gioco un falso nueve con Nicolò Zaniolo nel ruolo di prima punta. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Zaniolo resta o va? Parla Inler <<<