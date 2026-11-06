Gokhan Inler è intervenuto ai microfoni di Sky prima di Venezia-Udinese. Il dirigente bianconero ha parlato dell'impatto di Paolo Zanetti sulla squadra, del momento complicato attraversato dall'Udinese e dell'importanza della partita del Penzo.

Inler a Sky: “Zanetti è entrato subito duro, siamo carichi”

L'impatto del nuovo allenatore: “Ci vuole sempre la grinta, perché la Serie A è veramente difficile. Quindi il mister è entrato subito duro, si può dire. La squadra ha percepito di avere davanti un allenatore, una persona che ha voglia di cambiare questa situazione. Lui è pronto e siamo carichi per stasera”.

Il momento dell'Udinese: “Siamo una grande famiglia, quindi questa situazione ovviamente è dura, non è facile, però ogni partita conta, in ogni partita dobbiamo dare il massimo. Soprattutto, oggi è una serata particolare, perché il nostro presidente ha bisogno di vedere la forza che i ragazzi devono dimostrare”.

La necessità di reagire: “Nel calcio devi fare punti, devi stare lì. Nelle ultime otto partite abbiamo raccolto solo un punto. È mancato qualcosa da parte mia, da parte di tutti, e dobbiamo pensare a migliorare queste cose”.

La fiducia per il futuro: “Però il campionato è ancora lungo e oggi abbiamo un'altra chance per dimostrare che possiamo farlo”.