Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Venezia-Udinese, soffermandosi sul cambio in panchina e sull'arrivo di Paolo Zanetti. L'attaccante bianconero ha voluto ringraziare Kosta Runjaic per il lavoro svolto, mostrando allo stesso tempo entusiasmo per il nuovo allenatore.

Zaniolo: “Se avessimo il 10% della carica di Zanetti, bruceremmo il campo”

Il saluto a Runjaic: “Ringrazio il mister Kosta Runjaić per il percorso che ha fatto con noi in questi tre anni. Io l'anno scorso sono arrivato qua, quindi con me è stato un anno e mezzo. Purtroppo, quando ci sono questi momenti, l'allenatore è quello che paga, ma tutti noi siamo molto legati a lui, lo ringraziamo e gli auguriamo il meglio per la sua futura carriera”.

Le prime impressioni su Zanetti: “Per quanto riguarda il nuovo allenatore, si è subito presentato molto bene, carico, ci ha trasmesso l'energia giusta e speriamo di portarla oggi in campo. In momenti così dobbiamo tutti tirare fuori qualcosa in più e il mister in questo momento ci ha dato quella spinta, quella carica. Se avessimo anche solo il 10% della carica che ha lui, oggi bruceremmo il campo”.

Il clima nello spogliatoio: “Siamo contenti, siamo molto carichi, abbiamo lavorato tanto e ci siamo parlati molto. Però le cose che ci diciamo noi nello spogliatoio rimangono nello spogliatoio. E niente, siamo fiduciosi per il resto”.