Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Venezia-Udinese, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A. Paolo Zanetti scioglie i dubbi della vigilia e sceglie di affidarsi dal primo minuto a Davis e Solet. Confermato il 3-4-2-1 per i bianconeri, mentre Davide Nicola risponde con il 3-5-2.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Udinese

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Adams, Yeboah.

A disposizione: Montipò, Schingtienne, Haps, Busio, Rrhamani, Fanne, Correia, Bella Kotchap, Sagrado, Helgason, Lauberbach, Dagasso, Duncan, Lisman, Fernandez.

Allenatore: Nicola.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abakwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.

A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Bertola, Bayo, Arizala, Kabasele, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Gomez, Ebosse, Jovanovic.

Allenatore: Zanetti.