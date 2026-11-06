Venezia-Udinese, ufficiali le formazioni della sfida del Penzo: Zanetti sceglie Davis e Solet titolari, ecco tutti gli undici e le panchine.
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Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Venezia-Udinese, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A. Paolo Zanetti scioglie i dubbi della vigilia e sceglie di affidarsi dal primo minuto a Davis e Solet. Confermato il 3-4-2-1 per i bianconeri, mentre Davide Nicola risponde con il 3-5-2.
Le formazioni ufficiali di Venezia-Udinese
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Adams, Yeboah.
A disposizione: Montipò, Schingtienne, Haps, Busio, Rrhamani, Fanne, Correia, Bella Kotchap, Sagrado, Helgason, Lauberbach, Dagasso, Duncan, Lisman, Fernandez.
Allenatore: Nicola.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abakwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.
A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Bertola, Bayo, Arizala, Kabasele, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Gomez, Ebosse, Jovanovic.
Allenatore: Zanetti.
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