Questa sera l'Udinese torna in campo per la quarta giornata di Serie A. I bianconeri saranno impegnati a San Siro contro l'Inter di Cristian Chivu, in una sfida che chiuderà il turno di campionato. Il calcio d'inizio è fissato alle 20.45.

Inter-Udinese in TV

La partita sarà trasmessa in diretta sia da DAZN sia sui canali Sky Sport. Per quanto riguarda Sky, la gara sarà disponibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

La sfida di San Siro rappresenta il quarto appuntamento stagionale in campionato per l'Udinese, che arriva all'incontro con quattro punti conquistati nelle prime tre giornate.

Dove vedere Inter-Udinese in streaming

Per chi preferisce seguire la gara online, sarà possibile utilizzare l'applicazione di DAZN sui dispositivi compatibili. La partita sarà inoltre disponibile in streaming attraverso Sky Go per gli abbonati Sky che dispongono del pacchetto necessario e su NOW con il relativo pass Sport.

Sarà quindi possibile seguire Inter-Udinese da smart TV, smartphone, tablet e computer, a seconda della piattaforma utilizzata.

Orario e dettagli della sfida

Partita: Inter-Udinese Competizione: Serie A, 4ª giornata Stadio: San Siro, Milano Data: lunedì 14 settembre 2026 Calcio d'inizio: ore 20.45 TV: DAZN, Sky Sport Streaming: DAZN, Sky Go, NOW