L’Udinese si prepara ad affrontare l’Inter con una rosa ridotta all’osso in diversi reparti. A San Siro servirà una prestazione di grande attenzione, ma anche la capacità di gestire al meglio le poche alternative disponibili in panchina. Rispetto alla gara d’esordio contro il Como, Kosta Runjaic ha perso diversi elementi importanti per problemi fisici.

Fasce e difesa, le alternative sono ridotte

Il reparto maggiormente in difficoltà è quello arretrato. L’assenza di Solet si aggiunge a quella di Palma, mentre sulle fasce non saranno disponibili Zanoli e Arizala.

Runjaic dovrebbe quindi affidarsi a Abankwah, Kabasele ed Ebosse nella linea a tre, con Bertola come unica vera alternativa nel reparto. Kabasele, recuperato dopo il problema fisico, torna così particolarmente importante per gli equilibri della squadra.

Situazione simile sulle corsie esterne, dove le scelte sono praticamente obbligate: Vojvoda e Kamara dovranno garantire spinta e copertura per tutta la gara. Bertola potrebbe eventualmente essere adattato anche in quella zona.

Miller prende il posto di Piotrowski

Qualche soluzione in più, invece, c’è a centrocampo. Dopo il problema accusato da Piotrowski, sarà Miller a prendere il suo posto dal primo minuto. Il canadese avrà quindi una grande occasione in una delle partite più impegnative della stagione.

Runjaic può comunque contare su Zarraga e Lovric come possibili soluzioni a gara in corso, anche se la gestione delle energie sarà fondamentale considerando l’assenza di diverse alternative.

Chakvetadze pronto per qualche minuto

Una delle novità positive riguarda invece Chakvetadze. Il georgiano si è allenato regolarmente e, come spiegato dallo stesso Runjaic in conferenza, potrebbe scendere in campo per una manciata di minuti.

“Il piano è concedergli un paio di minuti”, ha spiegato il tecnico, lasciando intendere che il suo ingresso potrebbe arrivare nella seconda parte della gara.

Sulla trequarti resta invece aperto il ballottaggio tra Unai Gomez e Bayo, con Runjaic chiamato a scegliere la soluzione migliore per provare a mettere in difficoltà la retroguardia nerazzurra.

A San Siro, dunque, l’Udinese dovrà fare i conti non soltanto con la qualità dell’Inter, ma anche con una situazione numerica tutt’altro che semplice. La gestione dei cambi e delle energie potrebbe diventare determinante soprattutto nella seconda parte della partita.