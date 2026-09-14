C'è anche Keinan Davis tra le speranze dell'Udinese in vista della difficile trasferta di questa sera a San Siro. L'attaccante inglese sarà chiamato a guidare il reparto offensivo bianconero contro un'Inter che arriva alla sfida con tre vittorie nelle prime tre giornate.

Davis ha già colpito l'Inter

Il precedente può rappresentare un piccolo motivo di fiducia per l'Udinese. Davis ha infatti già trovato la via del gol contro i nerazzurri nella sfida disputata a San Siro nella passata stagione, quando i bianconeri riuscirono a imporsi per 2-1.

Una partita che richiederà sacrificio

Contro l'Inter, però, Davis non sarà chiamato soltanto a finalizzare il gioco della squadra. Runjaic ha spiegato alla vigilia che i bianconeri dovranno difendere molto e rimanere compatti, cercando allo stesso tempo di sfruttare gli strumenti a disposizione in fase di possesso.

Per questo il lavoro dell'inglese potrebbe essere fondamentale anche lontano dall'area di rigore. L'Udinese avrà bisogno di riuscire a risalire il campo e di trasformare le poche occasioni che riuscirà a costruire.

San Siro può essere ancora speciale

La sfida arriva in un momento complicato per i bianconeri, reduci dalla sconfitta interna contro la Lazio e con diverse assenze. Nonostante questo, Runjaic ha ribadito di non voler partire battuto.

L'obiettivo è provare a ripetere l'impresa della scorsa stagione, quando l'Udinese riuscì a espugnare San Siro. “Non abbiamo intenzione di regalare la partita, vogliamo fare punti”, ha spiegato il tecnico alla vigilia.

Davis sarà quindi uno degli uomini osservati speciali. L'Inter è avvisata: l'Udinese ha già dimostrato di saperle fare male a San Siro.