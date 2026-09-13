L'emergenza nel reparto arretrato rappresenta uno dei principali interrogativi dell'Udinese alla vigilia della trasferta contro l'Inter. Kosta Runjaic dovrà infatti fare affidamento sulle alternative a disposizione per costruire una linea difensiva capace di reggere l'urto dei nerazzurri.

Le scelte in difesa

L'assenza di Oumar Solet, alle prese con il problema muscolare che lo terrà fuori per circa due settimane, riduce ulteriormente le possibilità a disposizione del tecnico.

Le indicazioni della vigilia portano verso Abankwah, Kabasele ed Ebosse davanti a Okoye, con Bertola pronto a rappresentare una delle principali alternative. Una soluzione che permetterebbe a Runjaic di mantenere la struttura a tre, senza modificare completamente l'impianto tattico della squadra.

Serve una risposta contro l'attacco dell'Inter

Il compito sarà particolarmente delicato perché dall'altra parte ci sarà un'Inter partita con tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato. La squadra nerazzurra ha inoltre mostrato grande efficacia offensiva nelle gare interne del 2026, rendendo ancora più importante la tenuta della retroguardia bianconera.

Per l'Udinese sarà quindi fondamentale limitare gli spazi e mantenere alta la concentrazione per tutta la partita. A San Siro servirà una prova difensiva solida per provare a conquistare punti contro una delle squadre più attrezzate del campionato.

Runjaic cerca equilibrio

L'allenatore bianconero dovrà trovare il giusto equilibrio tra la necessità di difendersi e quella di non rinunciare al gioco che ha caratterizzato l'inizio della stagione.

L'Udinese ha già dimostrato di saper essere competitiva lontano dal Bluenergy Stadium, con la vittoria ottenuta a Monza. Ora arriva però un esame ancora più impegnativo: lunedì sera, a San Siro, la retroguardia sarà chiamata a compiere un ulteriore passo avanti.