Questa sera a San Siro potrebbe arrivare una delle occasioni più importanti dell'inizio di stagione per Lennon Miller. Il centrocampista scozzese è infatti indicato tra i probabili titolari dell'Udinese contro l'Inter, con Kosta Runjaic pronto ad affidargli una maglia dal primo minuto.

Miller chiamato a una prova importante

L'assenza di Piotrowski ha aperto uno spazio nel centrocampo bianconero e la scelta dovrebbe ricadere proprio su Miller. Al suo fianco è atteso Karlström, mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Vojvoda e Kamara.

Per lo scozzese sarà una partita particolarmente impegnativa. Di fronte ci sarà infatti un centrocampo nerazzurro ricco di qualità, ma anche una grande opportunità per dimostrare di poter essere una soluzione importante per Runjaic.

La chance per conquistare Runjaic

Una gara come quella di San Siro può rappresentare molto più dei semplici novanta minuti. Miller avrà infatti la possibilità di dimostrare di poter essere una soluzione affidabile anche nelle partite di maggiore difficoltà.

Runjaic ha bisogno di risposte soprattutto considerando le numerose assenze che hanno colpito la squadra in questo periodo. L'Udinese dovrà fare i conti con una panchina meno profonda del previsto e ogni giocatore chiamato in causa sarà quindi importante.

Servirà equilibrio

Contro l'Inter il compito di Miller non sarà soltanto quello di accompagnare l'azione offensiva. Il tecnico bianconero ha spiegato alla vigilia che la squadra dovrà difendere in maniera compatta e lavorare bene sia in possesso sia senza palla.

Il centrocampista dovrà quindi garantire corsa, attenzione tattica e capacità di aiutare la squadra nelle due fasi. Sarà fondamentale soprattutto non concedere spazi alla qualità degli uomini di Chivu.

San Siro per lasciare il segno

L'Udinese arriva alla sfida con quattro punti nelle prime tre giornate e con una buona tradizione recente in trasferta. I bianconeri hanno vinto quattro delle ultime sei gare esterne di Serie A, compreso il successo ottenuto a Monza in questo campionato.

Ora toccherà anche a Miller contribuire alla ricerca di un'altra impresa lontano dal Bluenergy Stadium. Questa sera San Siro rappresenterà una sfida enorme, ma per il centrocampista può diventare la serata giusta per ritagliarsi uno spazio ancora più importante nell'Udinese.