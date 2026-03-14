Udinese-Juve è la partita che chiude il sabato del calcio italiano dopo aver visto un'Atalanta che ha pareggiato in rimonta contro la squadra in testa alla classifica ed un Napoli vittorioso in rimonta contro il Lecce. Ecco il commento del match.
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Udinese 0-1 Juventus | Il commento: rammarico e poche occasioni
Il commento della sfida che ha chiuso questo sabato di calcio all'interno della massima serie del calcio italiano. Il parere su Udinese-Juve
Il primo tempo
La prima frazione di gioco vede i bianconeri di Torino partire sicuramente all'arrembaggio con grande voglia di trovare subito il vantaggio e ci pensa Maduka Okoye con due super interventi a salvare i bianconeri. Intorno alla mezz'ora, però, è Jeremie Boga a trovare il vantaggio su una grandissima giocata di Keinan Yildiz che scappa alla marcatura di Zarraga. Passiamo al secondo tempo <<<
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