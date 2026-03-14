Terminata da qualche istante la partita di campionato tra l'Udinese di Kosta Runjaic e i bianconeri di Torino allenati da Luciano Spalletti. Un match fondamentale per capire le ambizioni di tutte e due le squadre in vista di un lungo rush finale.
mondoudinese udinese news udinese Udinese-Juventus | La fotogallery dell’incontro: le tre istantanee migliori
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Udinese-Juventus | La fotogallery dell’incontro: le tre istantanee migliori
Appena terminata la sfida di campionato tra l'Udinese e la Juventus. Non perdiamo un secondo e partiamo con le foto più importanti: il punto
Non perdiamo un secondo e partiamo subito con le foto che raccontano nel migliore dei modi la partita e la sfida. Ecco la fotogallery del match <<<
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