La quarta sconfitta consecutiva in campionato alimenta le difficoltà dell'Udinese, chiamata a trovare una svolta dopo il ko per 2-1 contro il Torino. Al termine della partita, il capitano bianconero Jesper Karlström è intervenuto in conferenza stampa, facendo il punto sul momento della squadra e lanciando un messaggio di fiducia in vista dei prossimi impegni.

“Dobbiamo continuare a lavorare”

Il centrocampista svedese non ha nascosto le difficoltà del periodo, sottolineando però l'importanza di mantenere compattezza e intensità nel lavoro quotidiano. Per il capitano, la squadra deve reagire insieme, senza perdere di vista l'obiettivo di tornare a conquistare punti.

“Stiamo attraversando una fase complicata, ma dobbiamo andare avanti. A Torino abbiamo disputato una buona partita e la nostra intenzione è sempre quella di vincere. Quando le cose non vanno come vorresti, serve aumentare l'impegno e rimanere uniti, tutti insieme”.

Karlström crede nella reazione: “I punti arriveranno”

Nonostante la serie negativa, il capitano dell'Udinese ha trasmesso fiducia in vista del prosieguo della stagione. Il messaggio è chiaro: continuare a lavorare con determinazione e affrontare le prossime sfide con lo spirito giusto per invertire la rotta.

“Sono convinto che la situazione cambierà e che riusciremo a conquistare i punti di cui abbiamo bisogno”.

Parole che puntano a tenere alto il morale del gruppo in un momento delicato. L'Udinese dovrà ora trasformare questa fiducia in risultati, cercando di interrompere la striscia di sconfitte e ritrovare continuità in campionato.