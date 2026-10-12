Il Torino ritrova il successo in Serie A superando l'Udinese per 2-1 nel posticipo della sesta giornata di campionato. Una vittoria importante per i granata, che salgono a quota sette punti in classifica, mentre per i friulani prosegue il momento complicato. A decidere la sfida sono state le reti di Daniel Bragança e Sandro Kulenovic, entrambi intervenuti ai microfoni di Sky Sport nel post partita per commentare il risultato.

Torino-Udinese 2-1: le parole di Bragança

Per Bragança si tratta del primo gol con la maglia granata, una rete che ha contribuito a indirizzare la partita e che rende ancora più speciale la serata del centrocampista portoghese.

“Sono molto felice per i tre punti e per aver trovato il gol. Dobbiamo continuare a lavorare e voglio ringraziare Kulenovic, che ha segnato la rete decisiva per la vittoria. Sapevo quanto fosse importante il 4 maggio per il Torino e con lo Sporting avevo realizzato il mio ultimo gol proprio in quella data”.

Kulenovic decisivo: “Avevamo bisogno di questi punti”

Grande soddisfazione anche per Kulenovic, entrato in campo e subito protagonista con il gol che ha permesso al Torino di conquistare l'intera posta in palio. Per l'attaccante si tratta inoltre del secondo centro consecutivo, un segnale importante per il reparto offensivo granata.

“Sono davvero contento per questa vittoria. Credo che ce la siamo meritata e avevamo bisogno di conquistare questi punti. L'inizio della stagione è stato difficile, ma oggi, anche con un pizzico di fortuna, siamo riusciti a ottenere un successo molto importante per tutta la squadra”.

Il Torino può così guardare con maggiore fiducia ai prossimi impegni, mentre l'Udinese dovrà ripartire dagli errori commessi per provare a invertire la rotta.