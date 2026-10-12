La quarta sconfitta consecutiva in campionato apre nuovi interrogativi sul momento dell'Udinese. Dopo il 2-1 incassato contro il Torino, Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione dei bianconeri, soffermandosi sugli errori commessi e sulla necessità di reagire. Il tecnico ha riconosciuto le proprie responsabilità, invitando la squadra a mantenere compattezza e fiducia per uscire da questo periodo complicato.

Runjaic: “La sconfitta nasce da un errore pesante”

L'allenatore friulano ha affrontato subito il tema della quarta battuta d'arresto consecutiva, ribadendo di voler mantenere un atteggiamento positivo nonostante le difficoltà. Secondo Runjaic, a condizionare il risultato sono stati soprattutto gli errori, già emersi nella precedente sfida contro il Cagliari.

“Resto una persona ottimista, è il modo in cui affronto la vita. Anche questa volta abbiamo pagato a caro prezzo un errore importante, come era successo contro il Cagliari. Mi assumo le mie responsabilità da allenatore: è mancata la comunicazione e non abbiamo letto correttamente la situazione. Quando commettiamo ingenuità di questo tipo, rischiamo inevitabilmente di perdere le partite”.

Torino-Udinese, l'analisi del tecnico bianconero

Runjaic ha poi commentato il peso degli episodi nella sfida dell'Olimpico Grande Torino. Oltre all'errore difensivo che ha portato al gol decisivo dei granata, il tecnico ha evidenziato le difficoltà offensive della propria squadra e la necessità di reagire come gruppo.

“Non siamo riusciti a segnare e non abbiamo costruito molte occasioni. L'errore in difesa ha pesato parecchio, ma anche il primo gol del Torino è arrivato da una situazione su palla inattiva. Faccio i complimenti agli avversari, mentre noi dobbiamo restare compatti. Il mio compito è tenere unita la squadra e aiutarla a ritrovare fiducia: adesso dobbiamo sostenerci a vicenda per superare questo momento”.

Da Solet a Ekkelenkamp: gli aspetti positivi da cui ripartire

Nonostante il risultato negativo, l'allenatore dell'Udinese ha individuato alcuni segnali incoraggianti. Il ritorno di Solet rappresenta una risorsa importante per la difesa, mentre Ekkelenkamp ha confermato di poter offrire un contributo significativo alla squadra.

“Ogni partita ci lascia comunque qualcosa di positivo. Il rientro di Solet è importante e lui ha dimostrato quanto possa essere utile per noi. Anche Ekkelenkamp ha messo in evidenza le proprie qualità. Adesso attendiamo il recupero di altri giocatori, nella speranza di avere presto più alternative a disposizione”.

L'Udinese è chiamata ora a voltare pagina e a ritrovare continuità. Per Runjaic, la priorità sarà ricompattare il gruppo, limitare gli errori e recuperare gli elementi indisponibili per affrontare al meglio i prossimi impegni.