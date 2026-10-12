L'Udinese cade sul campo del Torino e torna a casa senza punti. Allo stadio Olimpico Grande Torino finisce 2-1 per i granata, al termine di una partita in cui i bianconeri riescono a reagire allo svantaggio iniziale, ma pagano a caro prezzo un episodio difensivo nella ripresa. Dopo il gol di Daniel Bragança, la squadra di Kosta Runjaic trova il pareggio con Jurgen Ekkelenkamp, prima di subire la rete decisiva di Sandro Kulenovic. Per i friulani arriva così un'altra battuta d'arresto dopo la sosta per le nazionali.

Torino-Udinese, Bragança sblocca la partita ed Ekkelenkamp risponde

La gara si apre con le due squadre alla ricerca di punti importanti per rilanciarsi in classifica. L'Udinese prova a costruire gioco e a trovare spazi nella metà campo avversaria, mentre il Torino cerca di sfruttare le occasioni a disposizione.

Al 36' sono i padroni di casa a passare in vantaggio: Adams colpisce il palo e sulla ribattuta Daniel Bragança è il più rapido ad arrivare sul pallone, firmando l'1-0 granata.

La risposta bianconera non tarda ad arrivare. Al 43', dopo una buona iniziativa di Oumar Solet, Ekkelenkamp si avventa sulla respinta e trova il tap-in vincente. Dopo il controllo del VAR per un possibile fuorigioco, la rete viene convalidata: l'Udinese ristabilisce la parità e le squadre vanno al riposo sull'1-1.

Ripresa amara: Kulenovic punisce i bianconeri

Al rientro dagli spogliatoi, l'Udinese prova a ripartire con intraprendenza, ma il Torino riesce a rendersi pericoloso. Al 52' Simeone non sfrutta una situazione favorevole dopo un'uscita imprecisa di Maduka Okoye, mentre poco dopo Comuzzo manca di poco il bersaglio di testa.

Al 60' Runjaic è costretto a sostituire Abankwah, infortunato, inserendo Bertola. Sette minuti più tardi arriva l'episodio che decide la partita: Okoye e Bertola entrano in collisione, il pallone rimane a disposizione di Kulenovic e l'attaccante granata deposita in rete a porta sguarnita per il 2-1.

Un errore pesante per la formazione friulana, che si ritrova nuovamente a inseguire e deve fare i conti con un'altra situazione sfavorevole.

Esordio per Alaba, ma la rimonta non arriva

Nel tentativo di cambiare l'inerzia della gara, Runjaic inserisce anche David Alaba, che fa così il suo esordio con la maglia dell'Udinese al 72'. Entrano inoltre Keinan Davis e Luka Jovanovic, con i bianconeri che cercano nuove soluzioni offensive per riacciuffare il risultato.

L'Udinese prova a spingere nel finale. Kamara impegna il portiere avversario, mentre Davis ed Ekkelenkamp cercano la conclusione senza riuscire a trovare la porta. Anche Simeone ha una chance, ma la difesa granata riesce a resistere.

Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio: il Torino vince 2-1 e lascia l'Udinese a mani vuote. Per i friulani resta il rammarico per una partita rimasta in equilibrio fino al secondo tempo e decisa da un episodio che ha compromesso la possibilità di conquistare almeno un punto.