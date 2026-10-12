Mergim Vojvoda ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Torino e Udinese, raccontando le emozioni del ritorno in uno stadio che conosce bene. L'esterno bianconero ha poi dedicato un pensiero a David Alaba, sottolineando l'importanza che il difensore austriaco potrà avere per la squadra di Runjaic.

Vojvoda a Sky Sport: “Voglio vincere e tornare a Udine con i tre punti”

Il giocatore dell'Udinese ha ammesso di provare sensazioni particolari nel ritrovare il Torino, una realtà che ha rappresentato una parte importante del suo percorso calcistico. Nonostante il legame con l'ambiente granata, però, l'obiettivo per la serata è chiaro: conquistare la vittoria con i friulani.

“Torino per me è una seconda casa e tornare qui mi ha fatto un certo effetto. Questa sera, però, voglio vincere e rientrare a Udine con i tre punti”.

L'elogio a David Alaba

Nel corso dell'intervista a Sky Sport, Vojvoda ha parlato anche dell'arrivo di David Alaba, evidenziando il valore del nuovo compagno e il suo rapido inserimento nello spogliatoio bianconero.

“Alaba è un campione, non c'è molto altro da aggiungere. Siamo soprattutto noi a doverci abituare a lui, più che il contrario. Ha cercato di parlare con tutti, si trova bene con il gruppo e noi siamo ancora più contenti di averlo con noi. Adesso aspettiamo che sia pronto per scendere in campo: potrà darci una grande mano”.