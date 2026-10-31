Prima della sfida contro la Roma, Kamara ha parlato ai microfoni di DAZN, soffermandosi sulle difficoltà della partita e sul momento dell'Udinese. Il giocatore bianconero ha sottolineato l'importanza di ritrovare compattezza e semplicità per tornare a conquistare risultati positivi.

Kamara a DAZN: le parole prima di Udinese-Roma

“Non è una partita difficile da preparare, giochi contro una squadra che non ha mai perso finora. Sono completi e mettono grande intensità, sarà una partita difficilissima. In un momento così dobbiamo tornare alle basi. Restare compatti, stare un po’ dietro e giocare semplice. Nel calcio le cose cambiano. Dobbiamo superare questo momento, non fare regali e la fiducia tornerà”.