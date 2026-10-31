La notte di Halloween si trasforma in una serata amara per l'Udinese. Dopo il pareggio conquistato a Parma, la squadra di Kosta Runjaic cade al Bluenergy Stadium contro una Roma cinica e concreta, capace di indirizzare la partita già nel primo tempo. I giallorossi si impongono per 5-2, nonostante i tentativi di reazione dei bianconeri nella ripresa, con le reti di Zaniolo e Palma che non bastano a riaprire davvero la sfida.

Udinese-Roma, la cronaca del primo tempo

L'Udinese prova a partire con personalità e si rende pericolosa con Miller, che tenta la conclusione rasoterra dalla distanza. Gollini è attento e blocca senza difficoltà. La Roma risponde alzando progressivamente il ritmo e al 10' trova il vantaggio: Cristante svetta in area e batte Okoye con un colpo di testa preciso.

I bianconeri cercano di reagire, costruendo alcune azioni offensive e affidandosi anche alle conclusioni dalla distanza. Vojvoda prova a sorprendere la difesa giallorossa, ma la formazione di Runjaic fatica a trovare gli spazi giusti.

Poco prima della mezz'ora, la Roma aumenta la pressione. Soulé colpisce il palo dopo essere stato servito da Cristante, mentre poco dopo Malen si presenta davanti a Okoye: il portiere dell'Udinese respinge il primo tentativo e l'attaccante colpisce poi l'incrocio dei pali a porta sguarnita.

Il raddoppio arriva al 31', quando Mora sfrutta il passaggio di Cristante e trova la conclusione vincente sul secondo palo. Passano appena due minuti e Malen firma il tris, accentrandosi dalla destra e trovando la via della rete. Al 37' arriva anche il quarto gol: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Ndicka svetta di testa e supera ancora Okoye.

Nel finale di frazione l'Udinese prova almeno a ridurre lo svantaggio. Palma va vicino al gol con un colpo di testa, ma Gollini si oppone e mantiene la porta giallorossa inviolata prima dell'intervallo.

Zaniolo e Palma provano a riaprire la partita

La ripresa si apre con un segnale positivo per i bianconeri. Miller calcia dalla distanza e Gollini respinge; sulla ribattuta è rapido Zaniolo, che si avventa sul pallone e lo deposita in rete, accorciando le distanze.

L'Udinese prova a sfruttare l'inerzia del gol, ma la Roma cerca subito di ristabilire il margine. Molina mette un pallone interessante sul secondo palo, senza che Malen riesca a trovare la deviazione vincente. Poco dopo è ancora l'attaccante giallorosso a tentare la conclusione dalla distanza, con Okoye che blocca in due tempi.

La partita perde intensità per una lunga fase, con la Roma che gestisce il vantaggio e l'Udinese che fatica a costruire occasioni nitide. Al 78', però, i friulani trovano un'altra rete: Kamara disegna il lancio per Palma, che conclude al volo e firma il suo primo gol in Serie A.

Ghilardi chiude i conti nel recupero

Nel finale l'Udinese tenta il tutto per tutto per rendere meno pesante il passivo. Gomez sfiora il palo con una conclusione di interno mancino e i bianconeri riescono in altre occasioni ad avvicinarsi all'area avversaria, senza però trovare il guizzo necessario per completare una rimonta che resta complicata.

A spegnere definitivamente le speranze friulane ci pensa Ghilardi nel recupero: il difensore giallorosso entra in area dalla destra e scarica una conclusione potente che non lascia scampo a Okoye.

Al Bluenergy Stadium finisce 2-5. Per l'Udinese è una sconfitta pesante dopo il punto conquistato a Parma: i bianconeri restano a quota cinque punti e sono attesi venerdì dallo scontro diretto contro il Venezia, un appuntamento importante per provare a cambiare passo.