Kosta Runjaic ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Udinese e Roma. L'allenatore bianconero ha analizzato le difficoltà della partita, soffermandosi sul gioco uomo contro uomo della squadra giallorossa e sulle scelte di formazione, con Zaniolo e Davis titolari.

Runjaic a DAZN: le parole prima di Udinese-Roma

La sfida contro la Roma

“È una grande sfida, sappiamo come si affronta la Roma, ma loro sono una grande squadra. Oggi abbiamo un’altra opportunità, dobbiamo fare il massimo per gestire la loro pressione e per mettergli pressione a nostra volta”.

Come affrontare il gioco di Gasperini

“La Roma è molto forte uomo su uomo e non cambia mai stile. Dobbiamo essere attenti in non possesso ma anche coraggiosi con il pallone, vincere i duelli e sfruttare le transizioni, perché giocando uomo su uomo in alcuni momenti ci saranno degli spazi. Loro fanno molto bene questo gioco, dobbiamo vincere i duelli, se lo faremo avremo delle opportunità”.

Le scelte su Zaniolo e Davis

“Abbiamo giocato domenica e mercoledì, ma Zaniolo e Davis sono giocatori importanti per noi e non ho pensato nemmeno per un secondo di farli partire dalla panchina. Entrambi sono carichi per questa partita, soprattutto Zaniolo”.