Udinese-Roma, ufficiali le formazioni della sfida del Bluenergy Stadium: ecco gli undici titolari scelti da Runjaic e Gasperini e le rispettive panchine.
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Sono state diramate le formazioni ufficiali di Udinese-Roma, sfida in programma al Bluenergy Stadium. Kosta Runjaic e Gian Piero Gasperini hanno scelto i rispettivi undici titolari, entrambi schierati con il modulo 3-4-2-1.
Udinese-Roma, le formazioni ufficiali
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. All.: Runjaic.
A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Bertola, Arizala, Piotrowski, Chakvetadze, Vinciati, Gomez, Ebosse, Jovanovic.
Roma (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All.:Gasperini.
A disposizione: Vasquez, De Marzi, Rensch, Koulierakis, Castro, Mancini, Balerdi, Pisilli, Di Nunzio, Lulli, Camara.
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