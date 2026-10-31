Udinese-Roma, ufficiali le formazioni della sfida del Bluenergy Stadium: ecco gli undici titolari scelti da Runjaic e Gasperini e le rispettive panchine.

Riccardo Focolari
- Udine
IMG_4767

ESCLUSIVA - Udinese, parla Inler: “Noi ragioniamo partita per partita”

Scegli MondoUdinese come fonte preferita su Google: clicca qui!

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Udinese-Roma, sfida in programma al Bluenergy Stadium. Kosta Runjaic e Gian Piero Gasperini hanno scelto i rispettivi undici titolari, entrambi schierati con il modulo 3-4-2-1.

Udinese-Roma, le formazioni ufficiali

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. All.: Runjaic.

A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Bertola, Arizala, Piotrowski, Chakvetadze, Vinciati, Gomez, Ebosse, Jovanovic.

Roma (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All.:Gasperini.

Atalanta BC v Udinese Calcio - Serie A

A disposizione: Vasquez, De Marzi, Rensch, Koulierakis, Castro, Mancini, Balerdi, Pisilli, Di Nunzio, Lulli, Camara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti