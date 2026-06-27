L'Udinese si avvicina a grandi passi verso l'inizio ufficiale della sua stagione, anche se al momento è tutto tranne che scritto il futuro di buona parte della squadra. Un team che ha ancora molta voglia di fare la differenza e mettersi in mostra, ma al momento tutte le attenzioni degli appassionati di calcio sono (giustamente) su un evento in particolare e stiamo parlando del Mondiale che si sta disputando in America nel corso di questo mese e mezzo. Adesso non possiamo fare altro che partire con il focus che riguarda l'unico bianconero presente in questa importantissima rassegna iridata. Non possiamo fare altro che andare a vedere i dettagli della trattativa.

Una partita più che complessa

Mbappé

Jesper Karlstrom e la sua Svezia se la dovranno vedere con quella che è a tutti gli effetti una della Nazionali favorite per la vittoria finale, se ancora non si fosse capito stiamo parlando della Francia campione del Mondo nel 2018 e vice campione del Mondo nel 2022. Una partita decisamente importante e di conseguenza non possiamo fare altro che andare a vedere nel dettaglio quando si disputerà e soprattutto se il centrocampista avrà un ruolo da assoluto protagonista all'interno del campo da gioco.

Un ruolo da assoluto protagonista

Ultimo match di girone ha visto, ma da quando Potter risiede e guida gli svedesi per il capitano dell'Udinese c'è sempre stato spazio. Probabile più di qualche minuto sul campo da gioco. Non resta che attendere il match di martedì 30 Giugno che è stato fissato alle ore 21.