Udinese-Lecce | Runjaic in conferenza: “Obiettivo? Ripartire dalla Cremonese”

Il Lecce e l'Udinese si apprestano al prossimo incontro di campionato, con la sfida in programma domani pomeriggio alle ore 15:00. Il punto

Nicola Badursi 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 13:09)

Mister Kosta Runjaic fa il punto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato tra la squadra bianconera e il Lecce di Eusebio Di Francesco. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli oltre che le sue dichiarazioni.

Da dove riparte questa Udinese? — "Dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto proprio contro la Cremonese. Contro il club lombardo abbiamo imparato molto, perché sapevamo che sarebbe stata una partita difficile ma il gol subito su piazzato dopo quattro minuti ha aumentato la difficoltà. Devo essere sincero e dire che, però, che sono molto contento della reazione della squadra. Adesso tocca dare tutto in casa e cercare in ogni modo di conquistare i tre punti anche tra le mura amiche che sapete quanto sono importanti per me".

Ci sono calciatori in ritardo di condizione? — "Difficile paragonare una stagione con un'altra, ma onestamente sto vedendo una squadra al di sotto delle sue capacità. Karlstrom potrebbe star pagando la fascia da capitano e le nuove responsabilità che gli sono state assegnate. Non dimentichiamo anche che Zaniolo è arrivato a settembre ed anche Zanoli è arrivato gli ultimi giorni di mercato".

Chi è il terzo titolare in mediana? — "Abbiamo diverse scelte e non dobbiamo dimenticarci delle giocate di Miller che ha grande voglia di mettersi in mostra. Noi possiamo far rotare molti calciatori e non dimentichiamoci che abbiamo due titolari come Lovric che ha sempre fatto bene in Serie A ed Ekkelenkamp che si è messo in mostra nella pre stagione prima di riscontrare un infortunio".

