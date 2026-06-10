La società di Giampaolo Pozzo sta lavorando intensamente per mettere a referto un super colpo di mercato. La squadra sa che non sarà affatto semplice lavorare e soprattutto riuscire a dire la sua sul campo da gioco. Proprio per questo motivo si vuole migliorare in vista della prossima stagione ed aggiungere dei profili di primissimo livello. Calciatori che hanno tutte le qualità per esplodere e dire la loro nel nostro calcio, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su quello che sarà il futuro del team bianconero in attacco. C'è un nuovo nome che è decisamente interessante.

Il nuovo profilo per l'attacco

Pozzo e Larini

Il calciatore che sta prendendo quota per l'attacco arriva dai rossoneri di Milano e piace parecchio alla dirigenza della squadra di Udine. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Francesco Camarda. Il bomber rossonero inizierà una nuova avventura in prestito (probabilmente) e la società sta cercando una nuova squadra che abbia un gioco principalmente offensivo e che possa valorizzare le sue qualità. Tanti gli aspetti da definire, soprattutto quelli che riguardano il contratto e i punti salienti di una trattativa che è ancora tutta da scrivere.

Il punto sul futuro dei bianconeri

La società di Udine non vede l'ora di mettersi in mostra e sa che per arrivare alla conclusione di questo affare probabilmente dovrà. Difficile i rossoneri possanole prestazioni di un calciatore così importante. Proprio per questo motivo la sensazione è che si andrà con un prestito con diritto di riscatto e controriscatto a cifre ancora da fissare. Non dimentichiamo cheprima di apriredi questo tipo deve soprattutto cercare di pianificare qualche uscita, visto che tra prestiti e giocatori attualmente in rosa ha un attacco decisamentedal punto di vista dei numeri.