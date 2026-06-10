Un vero e proprio colpaccio per l'attacco, con i Pozzo che vorrebbero mettere a referto un super affare per migliorare l'attacco: le ultime
ESCLUSIVA | Zaniolo ai nostri microfoni! l’intervista completa
La società di Giampaolo Pozzo sta lavorando intensamente per mettere a referto un super colpo di mercato. La squadra sa che non sarà affatto semplice lavorare e soprattutto riuscire a dire la sua sul campo da gioco. Proprio per questo motivo si vuole migliorare in vista della prossima stagione ed aggiungere dei profili di primissimo livello. Calciatori che hanno tutte le qualità per esplodere e dire la loro nel nostro calcio, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su quello che sarà il futuro del team bianconero in attacco. C'è un nuovo nome che è decisamente interessante.
Il nuovo profilo per l'attacco
Il calciatore che sta prendendo quota per l'attacco arriva dai rossoneri di Milano e piace parecchio alla dirigenza della squadra di Udine. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Francesco Camarda. Il bomber rossonero inizierà una nuova avventura in prestito (probabilmente) e la società sta cercando una nuova squadra che abbia un gioco principalmente offensivo e che possa valorizzare le sue qualità. Tanti gli aspetti da definire, soprattutto quelli che riguardano il contratto e i punti salienti di una trattativa che è ancora tutta da scrivere.
Il punto sul futuro dei bianconeriLa società di Udine non vede l'ora di mettersi in mostra e sa che per arrivare alla conclusione di questo affare probabilmente dovrà permettere al Milan l'opzione di riacquisto. Difficile i rossoneri possano cedere a titolo definitivo le prestazioni di un calciatore così importante. Proprio per questo motivo la sensazione è che si andrà con un prestito con diritto di riscatto e controriscatto a cifre ancora da fissare. Non dimentichiamo che l'Udinese prima di aprire ad una trattativa di questo tipo deve soprattutto cercare di pianificare qualche uscita, visto che tra prestiti e giocatori attualmente in rosa ha un attacco decisamente al di sopra delle aspettative dal punto di vista dei numeri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA