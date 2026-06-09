La società degli Hornets è pronta per mettere a referto un colpo decisamente importante o più specificatamente una conferma che potrebbe fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Il Watford non ha intenzione di perdere le giocate del bomber più prolifico nel corso di questa stagione, Luca Kjerrumgaard ha messo a referto un campionato decisamente interessante soprattutto se si pensa che questa era la sua prima annata ad ottimo livello e in un campionato dal valore tecnico decisamente interessante. 10 reti in 43 presenze sono il suo bottino stagionale e di conseguenza non si può fare altro che iniziare a cercare di capire dove sarà il suo futuro.

Il futuro del bomber è già stato scritto

Luca Kjerrumgaard e Rob Dickie

Il nuovo tecnico del Watford sarà un volto conosciuto nel calcio italiano, stiamo parlando di Alessio Dionisi. L'ex tecnico del Sassuolo non vede l'ora di rimettersi all'opera e visionando la rosa degli Hornets pare aver messo Kjerrumgaard tra i calciatori da confermare assolutamente. Salvo clamorosi colpi di scena, il bomber inizierà il ritiro proprio con la maglia del Watford. Non possiamo fare altro che cercare di capire quale potrebbe essere la mossa dell'Udinese riguardante il futuro di un centravanti ancora giovane e dai margini di crescita davvero interessanti.

Il futuro di Kjerrumgaard

Il classe 2003 sa che quella in programma èper certi versi. In caso di riconferma su ottimi livelli è pronta la promozione nella categoria successiva c'è da capire se sarà in Inghilterra o arriverà in Italia. Un calciatore che potrebbe vivere la stessa parentesi di Joao Pedro, che ha iniziato come giocatore dell'Udinese ma effettivamente non è mai passato dalla società bianconeranei migliori club di tutto il calcio europeo.