Il mercato è sempre in subbuglio e di giornata in giornata bisogna aggiornare tutte le trattative che prendono quota. La situazione non è delle più semplici e di conseguenza non resta che iniziare a programmare il futuro, i neroazzurri di Milano hanno messo sotto osservazione Oumar Solet e di conseguenza l'Udinese inizia a valutare un suo ipotetico addio nel corso delle prossime settimane. Una trattativa tutt'altro che semplice visto che il club di Milano è decisamente distante da quelle che sono le richiesta della società bianconera. Non perdiamo un secondo ed andiamo subito con la prima offerta messa ufficialmente a disposizione e sul piatto.

La prima offerta è chiara

Solet e Kristensen

Oumar Solet non vede l'ora di potersi mettere in mostra anche in un top club del nostro campionato e proprio per questo motivo, sta valutando la possibilità di iniziare una nuova avventura con il team campione d'Italia. Una cessione che però risulta ancora distante, visto che la prima offerta dei neroazzurri si aggira tra i 15 e i 17 milioni di euro, mentre la richiesta dell'Udinese è praticamente del doppio (30 milioni di euro). Adesso non resta che capire quello che potrebbe essere il Break Even Point di un affare ancora tutto da snocciolare.

Il punto d'incontro tra domanda ed offerta

Un calciatore che ha assolutamente voglia di fare un passo in avanti e di conseguenza anche le volontà potrebbero portare ad accelerare questo addio.dovrebbe essere la richiesta finale e la base su cui trovare un accordo per il prestito con diritto di riscatto. L'obiettivo dei neroazzurri è quello di non portare la trattativa per le lunghe, visto che la societàun difensore già prima dell'inizio del ritiro. Non resta che attendere novità sul fronte e soprattutto la possibilità di capire se questa trattativa andrà effettivamente in porto.