Paolo Sammarco è già a lavoro ed ha grande voglia di rivalsa e riscatto in ottica futura. Il tecnico che nel corso di questa stagione ha guidato il Verona alla retrocessione nella seconda serie del nostro calcio, ha bisogno di una nuova avventura ed ha trovato la piazza perfetta dove poter dire la sua. Un posto importante da cui ripartire e logicamente vicino al bresciano, stiamo parlando del Lumezzane. L'ex Udinese non dimentichiamo che ha tenuto una media punti di circa 0,47 per partita con una vittoria, quattro pareggi e dieci sconfitte nel corso della sua esperienza. Adesso non resta che passare al comunicato ufficiale emanato dalla società.

Il comunicato del Lumezzane

Paolo Sammarco

"Paolo Sammarco è il nuovo allenatore del Lumezzane. FC Lumezzane è lieto di comunicare che la conduzione tecnica della prima squadra maschile sarà affidata dal prossimo 1 luglio a Paolo Sammarco. Pesce: “L’obiettivo è quello di dare seguito alla crescita costante che ha avuto la squadra negli ultimi cinque anni, proseguendo nel solco tracciato della valorizzazione di giovani profili italiani che tante soddisfazioni ci ha già portato nelle ultime stagioni”". Una scelta importante, con il tecnico che non vede l'ora di potersi rimettere alla prova.