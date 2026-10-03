Sono due i centrocampisti dell’Udinese pronti a scendere in campo questa sera con le rispettive Nazionali. Sandi Lovric e Lennon Miller saranno entrambi impegnati in trasferta nella Nations League B, con due sfide importanti per il cammino nei rispettivi gironi.

Lovric sfida la Svizzera

Alle 20.45 la Slovenia di Sandi Lovric farà visita alla Svizzera, capolista del Gruppo 1 a punteggio pieno. Un appuntamento impegnativo per la Nazionale slovena, chiamata a misurarsi contro la formazione che ha conquistato il maggior numero di punti nelle prime uscite.

Lovric potrebbe dunque essere nuovamente protagonista dopo le precedenti gare disputate con la Slovenia durante questa sosta internazionale.

Miller, trasferta in Macedonia del Nord

Sempre alle 20.45 scenderà in campo anche la Scozia di Lennon Miller, attesa dalla Macedonia del Nord. La formazione scozzese sarà chiamata a cercare un risultato positivo contro una squadra che ha invece perso entrambe le precedenti partite.

Per Miller si tratta di un'altra occasione per accumulare esperienza internazionale e contribuire al percorso della Scozia nella Nations League.