Alessandro Zanoli compie 26 anni: l’Udinese Calcio celebra il compleanno dell’esterno italiano appena rientrato dopo il lungo stop.

Stefania Palminteri
- Udine
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L’Udinese celebra oggi il compleanno di Alessandro Zanoli, esterno italiano che ha da poco fatto il suo ritorno in campo dopo un lungo periodo di stop legato all’infortunio.

La nota ufficiale del club

Il giocatore bianconero spegne oggi 26 candeline. Di seguito il messaggio pubblicato dall’Udinese Calcio:

Udinese Calcio augura buon compleanno ad Alessandro Zanoli. L'esterno italiano, appena rientrato dopo un lungo stop per infortunio, spegne oggi 26 candeline.

Auguri, Alessandro!”

Pezzella e Zanoli

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