Termina per 0 a 2 la gara tra Udinese e Bologna: andiamo a rivivere alcune immagini della partita al Bluenergy
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