Termina per 0 a 2 la gara tra Udinese e Bologna: andiamo a rivivere alcune immagini della partita al Bluenergy

Lorenzo Focolari

Udinese Calcio v Bologna FC 1909 - Serie A
Ekkelenkamp e Dominguez a contrasto

Udinese Calcio v Bologna FC 1909 - Serie A

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