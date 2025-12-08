Termina per 1 a 2 il match tra friulani e liguri: la squadra di De Rossi ha avuto la meglio, andiamo a rivedere i momenti salienti della gara

Lorenzo Focolari

Udinese Calcio v Genoa CFC - Serie A
L'esultanza di Piotrowski

Udinese Calcio v Genoa CFC - Serie A

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